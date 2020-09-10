 

Влияет на психику: ученые открыли необычное свойство парацетамола

10.09.2020, 18:23, Разное

Американские ученые обнаружили удивительное свойство парацетамола – известного жаропонижающего средства. Выяснилось, что он способен воздействовать на психику людей.

Исследователи провели эксперимент, в рамках которого нескольким группам людей предложили как можно сильнее надуть воздушные шары за вознаграждение. Некоторым из них дали таблетку парацетамола, другие же получали плацебо. В результате участники, принявшие настоящее лекарство, охотнее других шли на риск и надували шары до предела, не боясь, что они лопнут. Исходя из этого ученые сделали вывод о том, что парацетамол ослаблять различные эмоции, сообщает телеканал “Царьград”.



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