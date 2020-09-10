Мнения: ЛГБТ-критерии «Оскара» схожи с идеологией СССР

10.09.2020, 18:08, Новости дня

Мы тут не киношники, простые журналисты, но есть некоторые параллели. Сделать журнал – это все равно, что снять кино. Есть продюсер-издатель, есть главред-режиссер, есть звезды, есть исполнители второго плана, без которых тоже ничего не получится. И вот ты собираешься сделать журнал мечты, издатель даже нашел на него деньги, сидишь и думаешь – обязательно надо взять на звездные роли, скажем Максима Кононенко, Ортегу, Юру Васильева украсть из «Взгляда».

Мы тут не киношники, простые журналисты, но есть некоторые параллели. Сделать журнал – это все равно, что снять кино. Есть продюсер-издатель, есть главред-режиссер, есть звезды, есть исполнители второго плана, без которых тоже ничего не получится. И вот ты собираешься сделать журнал мечты, издатель даже нашел на него деньги, сидишь и думаешь – обязательно надо взять на звездные роли, скажем Максима Кононенко, Ортегу, Юру Васильева украсть из «Взгляда».

И тут приходит издатель и говорит – у меня вместо твоих «героев» есть три негра и один чувак с Чукотки. А они умеют писать смешно, как Паркер? – спрашиваешь ты. Издатель печально смотрит в стол и мямлит: «Ну, эти три негра сдали экзамены на знание русского языка и пишут теперь про проблемы темнокожего населения Воркуты». Да ты с ума сошел, ну тебя нафиг! – орешь ты в ужасе. А он в ответ – «можешь жаловаться в Союз журналистов – такие теперь у них требования к изданию журналов, кстати, редакторок уже набрали в фем-коворкинге на углу».

А вот теперь представьте себе все то же самое, только про кино. Хотя уже и представлять не надо.

Тут давеча киноакадемия США, которая проводит ту самую премию, что в мире знают, как «Оскар», выкатила требования к кинокартинам, которые могут претендовать на золотую статуэтку в номинации «Лучший фильм года».

Тот, кто читал документы, формировавшие квоты для поддержки малых народов в СССР (например, в области высшего образования или в области вылова рыбы), тот может уже начинать смеяться.

Чтобы получить номинацию, фильм должен соответствовать определенным критериям. В главной или важной второстепенной роли должен быть как минимум один актер, представляющий расовые или этнические меньшинства. Это могут быть актеры азиатского, латиноамериканского, ближневосточного или североафриканского происхождения, темнокожие или афроамериканцы, коренные американцы, коренные гавайцы и жители других тихоокеанских островов, коренные жители Аляски. А также «недопредставленные» группы граждан, такие, как женщины и представители все время расширяющейся когорты, для которой простых букв ЛГБТ уже просто не хватает.

Прописана и «дорожная карта» успеха: фильм также должен быть посвящен неисчислимым проблемам указанной категории граждан и гражданок. Есть отдельное указание и для продюсеров – производственная группа тоже должна содержать квоту на обязательных негров, азиатов, алеутов, женщин и геев.

В принципе, я так понимаю, результат уже никого не волнует. То, что идеологическая сила диктует, какое кино снимать – это у людей нашего поколения, выросшего в СССР, еще в голове укладывается – чисто по опыту. Да, такое было. Именно это «руководство» и кино, и литературой, и прессой, и образованием – ставили в вину КПСС. Просто мы надеялись, что такого больше не будет никогда, потому что это ведет к деградации по-любому. Но иногда они возвращаются, как говорил Стивен Кинг.

Нас долго к этому готовили наши левые друзья в Голливуде и в Лондоне – то ставили черных актеров на роли в исторических картинах, которые как бы подсказывали нам, что, вообще-то, в ту эпоху все было немного по-другому. И пытались найти хоть одну причину, по которой герой Темной Башни, списанный с Клинта Иствуда, вдруг становится Идрисом Эльбой. А, ну да – он, вообще-то, хороший актер. Но все тот же Стивен Кинг имел в виду другой типаж. Когда «Лавкрафтлэнд» сняли полностью с черным стаффом, стало понятно, что это уже расовая война. Старик Лавкрафт не любил негров и ни одного черного персонажа у него не было. За что с ним и расправились путем создания чудовищного сериала. Кстати, по новым оскаровским правилам, это кино тоже мимо кассы – там нет хваленого «многообразия». Потому что там тупо нет никого, кроме негров.

И, если глянуть на историю самого Оскара, то становится понятно, что фильм Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна» никогда уже не получит звание лучшего фильма года. Там в концлагере нет ни одного негра. И сам Бениньи, как исполнитель – отвратительно белый, цисгендерный, преданный идеалам гетеросексуальной семьи мужчина.

Ну, с лучшим фильмом 1940 года «Унесенные ветром» расправились задним числом, даже несмотря на наличие черной исполнительницы в кадре (которая еще и приняла из рук белых рабовладельцев Золотую статуэтку за свою роль – отвратительно). Никогда бы не приняли в номинацию «Доктора Живаго», где непонятно, кто меньшинство. И никто бы не позволил в том же 66-м году победить «Звукам Музыки» – только потому, что в Зальцбурге в конце тридцатых годов не было ни одного негра. И эту сову на глобус политкорректности невозможно натянуть.

Да, скажут нам читатели, зато теперь-то явно есть! Конечно, есть. И все виды ЛГБТ. И бесконечные китайские рестораны. Как в каждом европейском и американском городе. (Я еще могу вам найти в каждом крупном городе мира камчадалов, например). Тогда расскажите мне – правильно ли я понимаю термин «меньшинство»?

Ну, тогда по мнению телеграм-канала Д///ихад: «Фильмы Исламского государства идеально подходят под новые требования для претендентов на «Оскар». Как минимум один главный герой – небелый. Весь актерский состав – представители угнетаемого меньшинства (мусульмане). Большинство актерского состава – люди с когнитивными нарушениями. Фильмы посвящены проблемам угнетаемого меньшинства. В фильмах появляются представители ЛГБТ – они летают с крыши».

Давно так горько не смеялся.

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