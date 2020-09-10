ЕС пригрозил Лондону «средствами правовой защиты»

10.09.2020, 18:08, Новости дня

Евросоюз «не постесняется использовать средства правовой защиты» против Великобритании в случае принятия британского законопроекта о внутренних рынках, который допускает нарушение двустороннего соглашения об условиях выхода страны из сообщества (Brexit), говорится в заявлении Еврокомиссии.

«Он [замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович] напомнил правительству Великобритании, что соглашение о выходе [королевства из ЕС] содержит ряд механизмов и средств правовой защиты для устранения нарушений правовых обязательств, которые Евросоюз не постесняется использовать», – передает заявление ТАСС.

Отмечается, что Шефчович призвал британские власти до конца месяца изменить новый законопроект о внутренних рынках. «Заместитель председателя [Еврокомиссии] Марош Шефчович заявил, что если этот законопроект будет принят, то он будет представлять собой чрезвычайно серьезное нарушение соглашения о выходе [Великобритании из ЕС] и международного права. Заместитель председателя Марош Шефчович призвал правительство Великобритании снять эти меры с законопроекта в кратчайшие сроки и в любом случае до конца месяца», – сказано в документе.

ЕК отмечает, что «соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС вступило в силу 1 февраля 2020 года и имеет юридическую силу в соответствии с международным правом». «С этого момента ни ЕС, ни Великобритания не могут в одностороннем порядке изменять, уточнять, дополнять, толковать, игнорировать или не одобрять соглашение. Протокол по Ирландии / Северной Ирландии является важной частью соглашения. Его цель – защита мира и стабильности на острове Ирландия, и он стал результатом долгих, детальных и трудных переговоров между ЕС и Великобританией», – говорится в заявлении.

Правительство Великобритании представило проект закона о внутренних рынках, который должен регулировать торговые отношения между составными частями королевства с момента завершения переходного периода после выхода страны из состава Евросоюза (Brexit) 31 декабря 2020 года.

В законопроекте указано, что некоторые из его положений действительно «будут иметь силу, несмотря на несоответствие или несовместимость с международным или национальным правом». Прежде всего имеется ввиду один из основных пунктов сделки по Brexit – закрепление статуса Северной Ирландии как субъекта, являющегося частью таможенного пространства Великобритании, но при этом сохраняющего доступ к единому рынку и таможенной зоне ЕС.

Законопроект спровоцировал волну критики со стороны ЕС, а также Уэльса и Шотландии, где Лондон обвиняют в попытке централизации власти. Возмущены новым проектом даже некоторые члены правящей Консервативной партии. Они указывают на тяжелые последствия принятия этого законопроекта для репутации Великобритании на международной арене.

В июле Великобритания и Евросоюз (ЕС) не смогли достичь на раннем этапе взаимопонимания по основным принципам будущих отношений, остаются существенные разногласия.

Напомним, Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде, за время которого стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений и условиях торговли. В марте ЕС предлагал продлить переходный период после Brexit из-за коронавируса.

В апреле дипломатические источники в ЕС говорили, что переговоры между Евросоюзом и Британией по отношениям после Brexit зашли в тупик.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что ждет Британию после Brexit.