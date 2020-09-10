Офицеры готовы дать показания следственной комиссии в Раде по делу вагнеровцев, если она будет создана – Турчинов

10.09.2020, 17:55, Новости дня

Офицеры украинских спецслужб, которые участвовали в операции по задержанию боевиков ЧВК “Вагнер”, готовы дать показания временной следственной комиссии в Верховной Раде, если такая будет создана. Об этом экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил 10 cентября на пресс-конференции, которая транслировалась агентством “Интерфакс-Украина” в YouTube.

“Необходимо создание парламентской следственной комиссии как независимого от Офиса президента и силовых структур органа. Хочу проинформировать, что говорил со многими офицерами, которые принимали участие в этой спецоперации. Они готовы дать показания парламентской Временной следственной комиссии. Они не могут, как мы (потому что мы не надолжностях), выйти на пресс-конференцию, делать заявления, но они дадут показания, честно рассказав все, как происходило, и на каком этапе была сорвана выдающаяся операция украинских спецслужб”, – заявил Турчинов.

Экс-секретарь СНБО также рассказал сегодня, что украинская разведка вела операцию по задержанию вагнеровцев с 2019 года. Решение о приостановке приняли на совещании у президента Владимира Зеленского, после чего произошла утечка информации и операция была сорвана, заявил Турчинов.

По его словам, руководство государства заставляет глав спецслужб обманывать общество. “Но наиболее опасным является то, что для того чтобы скрыть зло, предпринимаются попытки уничтожить эту информацию, уничтожить документы, уничтожить материалы”, – сказал он.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им “наплевать на этих ребят”.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников “будут трагическими”.

Главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

24 августа журналистка Любовь Величко опубликовала интервью “куратора спецоперации” и копии документов, которые, по ее словам, доказывают реальность спецоперации.

В СБУ назвали “фантастическим сценарием” это сообщение. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске. Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть производство по ст. 111 (государственная измена) и ст. 114 (шпионаж) в отношении Ермака. По словам нардепа от “Европейской солидарности”, дело связано со сливом информации о спецоперации. Ермак назвал открытие этого производства пиар-ходом.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников российской частной военной компании “Вагнер” была сорвана человеком “из самого ближайшего окружения” Зеленского. Он, как и Турчинов, отметил, что спецоперация началась в 2019 году.