 

В МВФ затрудняются назвать дату миссии для транша Украине

10.09.2020, 17:55, Новости дня

Создание эффективной системы противодействия коррупции было важнейшим элементом взаимодействия Международного валютного фонда с Украиной в последние годы. Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс на брифинге 10 сентября, сообщает “Интерфакс-Украина”.

“Поддержание независимости, целостности НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупцитонного суда (ВАКС) – ключ к структурным реформам и переходу к более сильному и справедливому росту, предварительное условие текущей программы поддержки МВФ”, – сказал представитель Фонда.

По его словам, дискуссии по поводу текущей программы stand by продолжаются.

“Я не могу дать даты миссии по первому [ее] пересмотру”, – сказал Райс.

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Эту сумму планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша кредита.

Райс заявил в июне, что фонд планирует в сентябре этого года провести первый обзор выполнения Украиной программы stand-by. По его результатам МВФ примет решение о выделении следующего транша. Райс говорил, что нынешняя программа МВФ нацелена на помощь Украине в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19.

В Кабинете Министров Украины рассчитывают, что второй транш Международного валютного фонда страна получит до конца 2020 года, сообщил “Укринформ”, ссылаясь на источники.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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