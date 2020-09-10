В Офисе президента заявили, что Богдан “совершенно не в инсайде, не в тренде и продолжает хохмить над собственными шутками”

10.09.2020, 17:55, Новости дня

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан продемонстрировал, что не владеет информацией о происходящем у президента Владимира Зеленского.

Такое мнение выразил 10 сентября в Facebook советник главы Офиса президента по коммуникациям Михаил Подоляк.

“Гордоновское “интервью Богдана”, о котором сейчас с придыханием говорят отдельные хайперы типа “ох, как он лихо что-то сказал!”, на самом деле это интервью человека, который совершенно не в инсайде, не в тренде, продолжает хохмить над собственными старыми шутками и пытается доиграть чужие хайпы. Паровоз давно ушел, но он продолжает бежать за ним, видя его в своих безупречных галлюцинациях”, – написал он.

Советник подчеркнул, что это смешно, но не совсем.

“Бессмысленно разбирать его “фактические знания”. Особенно в той части, которая касается имен возможных кандидатов в президенты или осведомленности о несуществующей “вагнер-операции”. В реальную политическую игру он давно не играет, а его настоящая роль сегодня, в принципе, сводится к периодическому озвучиванию чего-то эпатажного. Часто невпопад. И просто, чтобы посмеяться. К сожалению, такова сегодня “политика” в исполнении целого ряда случайных ньюсмейкеров”, – считает Подоляк.

По его словам, в Украине “большая проблема с прорвавшимися откровениями чьих-то болезненных амбиций”.

“Слишком часто все эти обиженные, брошенные, отставленные (в политике) начинают примитивно все сливать в медиа, уничтожать репутацию страны, создавать ей проблемы, рвать на себе рубашки. Их реально не интересует, кто и как будет все это разгребать. Главное – погладить свое разбухшее от горя “я” и игриво так подмигнуть публике: “Я опять на арене”, – заявил советник главы Офиса президента.

богдановские чтения)… Безусловно, мы продолжаем любить скандал, иногда яркую пустую оболочку, чаще банальную стыдную… Posted by Михаил Подоляк on Neljapäev, 10. September 2020

9 сентября было обнародовано интервью Богдана Дмитрию Гордону. В интервью Богдан, в частности, раскритиковал Зеленского, заявив, что власть “съедает” нынешнего главу государства.

Богдан был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента) в мае 2019 года. В феврале 2020-го президент Владимир Зеленский уволил его с этой должности.

Глава государства сказал, что назначение Богдана было ошибкой. “Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности… Она его сильно меняет”, – заявил Зеленский.