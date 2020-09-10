Богдан: Сейчас очень многие стараются со мной не общаться. Им угрожают проблемами

10.09.2020, 17:55, Новости дня

В интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону юрист и экономист Андрей Богдан заявил, что после увольнения с должности главы Офиса президента Украины многие люди стараются с ним не общаться.

По словам Богдана, людям угрожают. Он уверен, что это не может происходить без ведома президента Владимира Зеленского.

“Сейчас такой, знаешь, момент истины. Сейчас очень многие люди стараются со мной не общаться. Им угрожают проблемами, им начинают многозначительно смотреть на потолок. Без ведома Владимира Александровича это было бы невозможно”, – сказал Богдан.

“Увольняя меня, Зеленский сказал: “Ты – как нелюбимая женщина”. Полный текст интервью Богдана Гордону

Богдан был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента) в мае 2019 года. В феврале 2020-го президент уволил его с этой должности.

В июне 2020 года в интервью “Украинской правде” Зеленский назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

“Когда я увидел, что Андрюха не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам надо… Мне кажется, что я спас его от власти. Я не уверен, что он сейчас тоже так думает, но это уже его дело”, – сказал Зеленский, добавив, что с Богданом сейчас не общается.

После интервью Гордону следователи Государственного бюро расследований вызвали Богдана на допрос для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов. В ведомстве подчеркнули, что экс-главу Офиса президента вызывают в качестве свидетеля.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube