 

Лукашенко заявил, что «нагадившим» на улицах Минска придется заплатить

10.09.2020, 17:48, Новости дня

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что «нагадившие» на улицах Минска участники несанкционированных митингов должны возместить причиненный городу ущерб.

«После всех этих погромов на улице Минска, которые нам обходятся в хорошие деньги, вы знаете, что остается. И тишина. Никто до сих пор об этом не подумал, и никто не заплатил», – цитирует белорусского президента «Spuntnik Беларусь».

На устранение последствий беспорядков уходят значительные суммы, потому граждане, причинившие их, должны возмещать ущерб, подчеркнул Лукашенко.

«Чтобы люди понимали: если ты нагадил, что-то поломал, пожалуйста, восстанови за собственный счет», – указал он.

В минувшую субботу что сотрудники силовых структур Белоруссии перекрыли дорогу демонстрантам у гостиницы «Минск», примерно в 400 метрах от площади Независимости. Также милиция устанавливала заграждения на Октябрьской площади. На субботний митинг приходили несколько десятков тысяч человек.

В субботу оппозиция в Белоруссии объявила ультиматум белорусским преподавателям, ректорам и деканам вузов, заявив, что им необходимо присоединяться к несанкционированным митингам, или же студенты заберут документы и уедут учиться в другое место.



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