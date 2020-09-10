В Москве решили отменить карантин для больных ОРВИ

10.09.2020, 17:48, Новости дня

Власти Москвы планируют отменить обязательный карантин для больных ОРВИ при наличии отрицательного теста на коронавирус, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

«Как и раньше, все, у кого есть какие-либо проявления простуды, в обязательном порядке должны сдавать тест на коронавирус. Это правило остается, оно незыблемо, – сказала Ракова. – Но если ПЦР-тест на коронавирус у нас отрицательный, больной больше не будет приравниваться к больному COVID-19, как было раньше», – сказала Ракова в интервью телеканалу «Россия-24».

Такие пациенты, по словам заммэра, будут проходить стандартное лечение от ОРВИ и гриппа. Никакой обязательной двухнедельной изоляции для них не будет.

Ранее граждане с симптомы ОРВИ или простуды, должны были вызывать врача на дом, сдавать тест на коронавирус и 14 дней проводить в самоизоляции даже при отрицательном результате теста.

С 15 июля РФ отменила карантин для прибывающих из-за границы.