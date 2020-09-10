 

Российская туристка умерла на отдыхе в Абхазии

10.09.2020, 17:48, Новости дня

В Абхазии умерла российская туристка 1942 года рождения, поступившая в больницу в Сухуме с сердечным приступом.

Как сообщил помощник генпрокурора по связям с общественностью Даур Амичба, женщина находилась в Абхазии на отдыхе. По предварительной информации, у нее случился инфаркт, передает «Sputnik Абхазия».

По словам Амичба, в настоящее время по факту смерти проводится доследственная проверка. После проведения вскрытия родственники умершей смогут транспортировать ее в Россию.

Пресс-секретарь посла РФ в Республике Абхазия Денис Лавриков отметил, что на данный момент решается вопрос об оформлении всех необходимых документов, связанных с транспортировкой тела на территорию РФ по месту жительства умершей.

В 2019 году 54-летняя туристка из РФ Нелли Лаптева после инсульта скончалась в клинике в Анталье.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 16 млн

20.07 / Иран захотел приобрести у РФ новейшее вооружение

02.09 / США собрались «по всем фронтам» противостоять Китаю в «холодной войне»

07.07 / Адвокат частично признал, что Ефремов был за рулем в момент ДТП

14.07 / На Аляске оценили вероятность передачи РФ памятника первопроходцу Баранову

28.06 / Власти Миссисипи решили обсудить отказ от символа Конфедерации на флаге

01.07 / Автогол и три пенальти. “Барселона” и “Атлетико” сыграли вничью

01.08 / “Чернобыль” получил премию BAFTA как лучший мини-сериал

28.08 / Общество: Что заставило российскую подлодку всплыть у берегов Америки

01.09 / Пашаев оскорбил адвоката потерпевшей стороны в суде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска