Мнение: О российской вакцине против CoVID-19: прививаться или нет?

10.09.2020, 17:45, Разное

С небольшого каминг-аута начну. Надо же порадовать своих читателей.

Итак, я записался в группу добровольцев, чтобы испытать на себе новейшее достижение российской медицины – вакцину против коронавирусной инфекции Гам-КОВИД-Вак, более известную под торговой маркой «Спутник V». Сам процесс через интернет минут пять занял, кстати.

И вот теперь… началось!

Доводы «За» у меня были просты.

1. К антипрививочникам я не отношусь, вакцину от гриппа каждый год получаю, французский «Ваксигрипп». Пока полёт нормальный.

2. «Спутник V» не содержит живого вируса SARS-CoV-2, только вставку, кодирующую фрагмент S-белка короны. Следовательно, в худшем случае можно просто почувствовать отдельные симптомы ОРЗ, поскольку вакцина сделана на основе двух модифицированных аденовирусов человека. А вот заболеть CoVID-19 – не получится.

3. В случае успеха как минимум повысятся шансы избежать самого тяжёлого течения болезни, если Москву всё-таки накроет «вторая волна». А если нет, то полгода под медицинским наблюдением позволят не проморгать CoVID-19 в самом начале.

Но есть и доводы «против».

1. Может проявиться сильная аллергическая реакция, так как все компоненты «Спутника» производятся в России – и Бог весть, какого они качества.

2. Можно получить плацебо вместо вакцины.

3. Российская разработка может оказаться просто бесполезной. Чему сейчас получается всё больше свидетельств.

Например, после того, как результаты испытаний российской вакцины от #коронавирус­а были опубликованы в авторитетном британском журнале The Lancet, началась их масштабная критика. Когда внешние эксперты получили возможность проанализировать российские данные, они обнаружили сразу «несколько различных причин для беспокойства». Об этом говорится в открытом письме, с которым выступил профессор Университета Темпл Энрико Буччи, и к нему присоединились более десятка других учёных.

В частности, учёных тревожит предположительно идентичный уровень антител у ряда участников испытаний, получивших прививку. «Всё сводится к тому, что подозрительно похожи данные, полученные в разных экспериментах. А также разница между результатами, скажем, по титру антител между разными добровольцами выглядит искусственной, – коротко описывает суть претензий молекулярный биолог Ирина Якутенко. – Там не равномерный разброс цифр, а как будто ступеньки, причём у разных людей величина этих ступенек одинакова. Даже если это, например, разбавления антител, то странно, что так у многих людей они одинаковы».

Возможно, это как-то связано с малым объёмом выборки: «Спутник V» на нескольких десятках добровольцах, в основном молодых и здоровых. Но также нельзя исключить, что испытания были организованы не вполне аккуратно, а проведены не слишком добросовестно. И доверять их результатам нежелательно.

На что в некотором смысле намекают и российские врачи. Большинство отечественных медиков, опрошенных сервисом «Справочник врача» 14 августа 2020 года, заявили, что не готовы сделать прививку Гам-КОВИД-Вак. Из более 3000 участников исследования отрицательно на этот вопрос ответили 52%, согласны на вакцинацию 24,5%. Более 66% респондентов заявили о недостаточности данных. Надо полагать, наши медработники более-менее представляют, что есть на самом деле российская Бигфарма, и не питают особых надежд на её продукцию.

Так что #риск есть.

А вы что посоветуете, уважаемые читатели?

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