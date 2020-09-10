«Нет смысла подставляться, нужен метод айкидо»

10.09.2020, 17:45, Разное

Интервью пресс-секретаря КС оппозиции Антона Родненкова. Он уехал из Беларуси на машине, из которой выпрыгнула Мария Колесникова.

7 сентября в Минске пропали оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже выяснилось, что власти пытались насильно выдворить их в Украину, а оттуда — в Турцию и Германию. Однако на границе Колесникова сумела выпрыгнуть из машины и порвать свой паспорт, сейчас она арестована и находится в минском СИЗО №1. Спецкор «Новой» Илья Азар узнал, как все было в ту ночь на самом деле, — об этом рассказал сам Антон Родненков, которого все же вынудили уехать в Украину.

— Как тебе первое утро в свободной стране? Последний месяц, как я понимаю, ты жил в стрессе: задержат — не задержат.

— Вроде бы да, но сегодня день испортили все эти новости про задержания. Опять моих знакомых задерживают и увозят в наручниках (утром 9 сентября был задержан член президиума КС Максим Знак. — Ред.), идут обыски, то есть ситуация продолжает развиваться в негативном ключе, поэтому из состояния стресса выйти, к сожалению, не получается.

— Ты думаешь, что нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, в квартиру которой сегодня пытались попасть неизвестные, реально будут винтить и засовывать в микроавтобус?

— Согласись, что то, что мы это прямо сейчас обсуждаем, уже показывает, до какого абсурда дошла ситуация.

Белорусский режим может так поступить,

но мы надеемся, что все-таки нобелевского лауреата по этому сфальсифицированному делу задерживать не будут.

Когда домой к Светлане Алексиевич стали ломиться неизвестные — она позвала к себе журналистов. Фото: EPA

— Почему Марию Колесникову целый месяц не трогали?

— Возможно, они рассчитывали, что протесты сами затухнут, ставили себе дедлайны и увидели, что протест не собирается затухать, поэтому решили активнее [проявить себя], ослабить настроения в обществе, деморализовать его.

Когда у тебя общество «заведено» и настроено энергично, поменять его мнение очень сложно, но можно деморализовать. Все эти массовые задержания направлены именно на то, чтобы настроение протестующих ухудшалось. Репрессивная машина действует сейчас очень агрессивно.

— Но Колесникову воспринимают как лидера протестов, и мне казалось, что ее раньше не трогали, чтобы не вызвать еще больший подъем в обществе.

— Логика тут обратная: чтобы как-то уменьшить протест, даже ее уже готовы задерживать. Она же находится непонятно в каком статусе, и, скорее всего, сейчас ее будут привязывать к делу в СК [о захвате власти, заведенном против членов КС]. Опять же сегодняшние задержания — это очередной сигнал для общества, что режим снова переходит черту гуманности.

Вчера мы увидели, что режим перешел в фазу торга, объявив, что проведет референдум до 2022 года, что уже вроде бы есть проект Конституции. Мы видим, что режим пытается ослабить давление [общества] на себя и при этом торгуется, пытаясь его таким образом успокоить. Но это не подействует — люди не хотят ждать два года.

И новые задержания могут только ускорить падение, потому что до этого задержания только катализировали протест.

Акция в Минске после похищения Колесниковой. Фото: EPA

— Может, решили, что все уже успокоилось?

— Если бы было спокойно, то они могли бы раз в неделю кого-то тихо вывозить из страны, и все бы постепенно бы заглохло. А сейчас они как будто бы спешат, и скорее всего, есть в их внутренней логике какие-то причины.

— После вашего с Иваном Кравцовым задержания утром в понедельник с тобой до самого вечера ничего не происходило?

— Да, это верно. Я весь день сидел в разных местах с разными людьми, и меня только спросили один раз, какие у меня есть шенгенские визы в паспорте. Но я понимал, что это означает, что разговор идет с кем-то другим.

— Они на тебя не давили, не допрашивали?

— Нет. Возможно, я случайно там оказался (Родненков вместе с Кравцовым приехали к дому Колесниковой проверить, что с ней происходит. — Ред.), и потом меня уже решили не отпускать. Или просто я был не главной мишенью всей этой операции. Я был, скорее, просто в нагрузку.

Примерно в 21:30 в понедельник ко мне пришли и проинформировали, какой есть расклад.

— Почему вы согласились поехать в сторону границы?

— У меня дилемма была простая. Мне сказали, что либо я сейчас уезжаю вместе со всеми (Кравцовым и Колесниковой. — Ред.), либо я иду на 2 года в тюрьму.

С такой дилеммой поехать со всеми вместе на машине выглядело приятнее (смеется).

Как показала практика, это было лучшее решение, потому что Марию все равно не получилось вывезти, а мы от них убежали. Они мне сказали: «Вы не переживайте, у Ивана будут деньги». И в машине потом оказались 600 долларов на троих, страховки и авиабилеты.

— Два года по какой статье тебе обещали?

— Они сказали, что дело будет против Ивана, и я буду привлечен по нему. Сказали, что 18 месяцев будет идти расследование этого дела, и все это время я как подозреваемый буду под стражей. Еще на три месяца расследование продлят, а потом как невиновного меня на суде отпустят.

— Что, так и сказали?

— Да, так и сказали.

— Может, это блеф был?

— Возможно, это был блеф, но именно так сейчас сидит Виктор Бабарико (экс-кандидат в президенты Беларуси, задержанный еще до выборов по обвинению в получении взятки. — Ред.).

КПП Вильча на стороне Украины. Здесь Родненков и Кравцов пересекли границу. Фото: Reuters

— Что происходило, когда к вам вечером в машину подсадили Колесникову?

— Когда мне сказали, что с нами будет Мария, я очень удивился, потому что я точно знал, что она не собирается никуда уезжать. Они все время говорили, что она может быть в нервозном отношении, что у нее может быть паническое состояние и что я должен ее успокоить. Я, если честно, начал переживать, что они каким-то образом на нее подействовали, и она действительно находится в таком состоянии.

Но как только я ее увидел, то понял, что с Машей все хорошо — она очень сконцентрирована, очень бодра, что она совершенно не нервничает. Я понял, что просто мной манипулировали. Неудивительно, да?

Когда она появилась в машине, то увидела свой паспорт, взяла его и сразу же порвала.

После этого она вышла из машины через окно, потому что задние двери заблокировали детским замком.

— То есть она перед тем, как порвать паспорт, с вами это не обсуждала? Никаких сомнений у нее не было?

— Нет, вся эта ситуация заняла, может, две минуты. Мы обменялись мнениями, она сказала, что все хорошо и она никуда не поедет. Сказала, что ее 12 часов пытались уговорить уехать, но они никак не могут на нее повлиять.

— А вы не уговаривали ее уехать?

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