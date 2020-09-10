Следует быть внимательнее: мошенники обманывают россиян через “Госуслуги”

10.09.2020, 17:43, Разное

Эксперт призвал пользователей Сети быть предельно внимательными при посещении сайта “Госуслуги”. Мошенники могут использовать копии этого сервиса, а также присылать сомнительные ссылки на электронный ящик под видом популярного портала. Злоумышленники могут даже позвонить и обманом выведать секретные данные.

Зачастую фишинговые ссылки появляются в виде рекламы. Злоумышленники создают ложные страницы и обещают выплатить положенные льготы. Например, во время карантина в Сети распространились фальшивые сайты, при переходе на которые якобы можно было получить пособие на детей.

Для начисления выплат, уверяют преступники, достаточно ввести данные банковской карты или логин и пароль от сайта “Госуслуги”. При таком условии интернет-пользователи должны не просто насторожиться, а немедленно покинуть сомнительный сайт.

Стоит обращать внимание на URL-адрес страницы. Так, любую букву в строчке “gosuslugi.ru” могут изменить на похожую. Например, “g0suslugi.ru” или “gosulugl.ru”. Также нужно помнить: если авторизация на “Госуслуги” уже была осуществлена в соседней вкладке браузера, повторного входа на сайт быть не должно. Если это требуется, то страница, вероятно, поддельная.