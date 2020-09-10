Партнером “Российской креативной недели” стала Неделя дизайна в Милане

10.09.2020, 17:23, Разное

“Российская креативная неделя” направлена на развитие творческих индустрий в нашей стране. В Парке Горького в Москве с 11 по 13 сентября пройдут свыше 500 мероприятий.

Они объединят представителей бизнеса, новых медиа, кино, IT, моды, игровой индустрии, архитектуры и других креативных отраслей.

Развитие креативных индустрий начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков назвал современным трендом. И закономерно, что наша страна участвует в его развитии, сказал он.

“Рассчитываем на то, что “Российская креативная неделя” станет частью сетевого сообщества таких фестивалей, которые проходят в разных частях света”, – отметил Новиков.

Редактор журнална INTENI Джильда Боярди назвала начало сотрудничества с “Российской креативной неделей” радостным событием. “Творчество – это основа, которая в силах объединить людей во всем мире”, – отметила она.

Участников первой “Российской креативной недели” приветствовал президент Венецианской биеннале Роберто Чикутто. По его словам, “Российская креативная неделя” становится лабораторией для поиска ответов на ключевые вызовы современности.

Проведение “Российской креативной недели” поддержали и директор Belgrade Design Week Йован Йеловац. “Мы хотим создать новую ежегодную площадку для встречи творческих людей в Москве”, – сказал он.