Помпео призвал страны АСЕАН противостоять запугиванию со стороны Китая

10.09.2020, 17:20, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг призвал страны Юго-Восточной Азии противостоять запугиваниям со стороны Китая и пересмотреть деловые отношения с его государственными компаниями.

Выступая с виртуальным обращением к министрам иностранных дел стран АСЕАН, Помпео заверил, что регион может рассчитывать на поддержку США.

«Сегодня я говорю вам: не сдавайтесь. Не просто говорите, а действуйте, – сказал Помпео. – Пересмотрите деловые отношения с государственными предприятиями, которые запугивают прибрежные государства АСЕАН в Южно-Китайском море. Не позволяйте Коммунистической партии Китая садиться нам на шею».

АСЕАН заявила, что не желает принимать чью-либо сторону на фоне трений из-за недавнего всплеска военной активности обеих держав в Южно-Китайском море.

Отвечая на вопрос Reuters о напряженности в отношениях между США и Китаем, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди сказал: «Мы не хотим быть втянутыми в это соперничество».

Министр иностранных дел Китая Ван И в среду заявил министрам стран АСЕАН, что Соединенные Штаты вмешиваются в ситуацию в Южно-Китайском море и осуществляют его милитаризацию.

Китай заявляет, что имеет исторический суверенитет над большей частью Южно-Китайского моря, но его соседи и США настаивают, что это требование не имеет оснований в международном праве, включая Конвенцию ООН по морскому праву от 1982 года, которую Китай подписал.

В опубликованном в четверг совместном заявлении государства-члены АСЕАН отметили прогресс в переговорах по разработке кодекса поведения в Южно-Китайском море, соответствующего международному праву.

Согласно тексту заявления, некоторые министры выразили озабоченность по поводу действий и инцидентов в регионе, которые «подрывают доверие и уверенность, усиливают напряженность и могут пошатнуть мир, безопасность и стабильность в регионе».

Вашингтон недавно ввел санкции в отношении 24 китайских организаций, участвующих в строительстве искусственных островов в спорных водах и установке на них ракетных систем.

Попавшие в черный список компании заключили выгодные контракты, в частности, с Филиппинами, которые являются союзником США. Президент Филиппин заявляет, что контракты аннулированы не будут.

Министры АСЕАН в четверг также провели дистанционные встречи с представителями Японии и Австралии.

Министр иностранных дел Австралии Марис Пэйн заявила, что ее страна привержена мирному Индо-Тихоокеанскому региону, «свободному от принуждения и с соблюдением суверенитета, международного права и прав всех государств».

Министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь в своем заявлении приветствовал роль США в поддержке надежд АСЕАН на мир, стабильность, безопасность и свободу судоходства.