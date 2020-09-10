На Кевина Спейси вновь подали в суд из-за сексуальных домогательств к несовершеннолетним

10.09.2020, 17:18, Разное

Осенью 2017 года разгорелся скандал вокруг Кевина Спейси. Тогда актер Энтони Рэпп заявил, что Спейси приставал к нему, когда Энтони был еще 14-летним подростком. Кевину пришлось принести публичные извинения и впервые открыто заявить о своей гомосексуальной ориентации. Три года назад Рэпп не стал подавать заявление в суд, но сейчас решился.

Кевин СпейсиПомимо Рэппа в сексуальном преступлении его обвинил анонимный мужчина, подписавшийся инициалами C.D. и заявивший, что посещал классы актерского мастерства Спейси в возрасте 12 лет. В иске, поданном в Верховный суд Нью-Йорка, C.D. сообщает, что Спейси приглашал его в свою квартиру и “вступал с ним в половую связь”. Во время их последней встречи Спейси напал на подростка, хотя тот пытался сопротивляться.

Что касается дела Рэппа, сыгравшего в сериале Star Trek, он заявил, что, когда ему было 14 лет, Спейси пытался соблазнить его и склонял к интиму. По словам Энтони, в начале 80-х актеры играли в одном из бродвейских мюзиклов. Однажды 25-летний Спейси пригласил 14-летнего коллегу на вечеринку к себе домой. После того как гости разошлись, Спейси уложил гостя на кровать и лег сверху. Контакта между ними не произошло: Рэппу удалось освободиться от объятий Спейси. По словам актера, признание он решил сделать после того, как разгорелся скандал с продюсером Харви Вайншейном.

Энтони РэппПосле обвинений Рэппа в 2017 году Кевина обвинили еще в нескольких сексуальных преступлениях, но до суда дошло только одно дело, которое, впрочем, так ничем и не закончилось. Слушания были прекращены в связи с недоступностью свидетеля обвинения. Результатом всех этих скандалов стало увольнение Спейси из сериала “Карточный домик” и драмы “Все деньги мира”, а также расторжение других контрактов в только готовящихся к съемкам проектах.