 

Стало известно о самочувствии первых 13 привитых от коронавируса москвичей

10.09.2020, 17:08, Новости дня

Все 13 провакцинированных от коронавируса жителей Москвы чувствуют себя хорошо, сообщила в четверг заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24».

«Сегодня у нас первый день, когда мы оцениваем самочувствие первых участников исследования. Вчера были привиты 13 человек, сегодня с утра их всех обзвонили, все они чувствуют себя хорошо, только у одного температура 37,2, у кого-то болит рука, у кого-то болит нога, но все это в пределах нормы при любой вакцинации», – передает ТАСС ее слова.

При этом Ракова сама сделала прививку от коронавируса и сообщила, что чувствует себя хорошо.

«Я привилась. Нормальное состояние, была небольшая температура – 37,2 – полдня, и немного болела спина. В общем, ничего особенного, как при обычной вакцине от гриппа. Всем своим друзьям и родственникам я рекомендую прививаться», – отметила она.

Кроме того, серьезных сбоев в работе школ и детсадов в Москве с учетом коронавируса нет, передает РИА «Новости» слова Раковой.

«Прошло десять дней, как мы запустили школы. Я не вижу каких-либо серьезных проблем и опасений. Механизмы работают, регламенты работают, никаких существенных серьезных сбоев нет. То есть, и детские сады, и школы, они в полном объеме функционируют», – заключила она.

Кроме того, в Москве 1 сентября началась вакцинация от гриппа. По прогнозу ВОЗ, осенью в РФ придут сразу три новых штамма вируса, к которым еще не выработан коллективный иммунитет, потому вакцинация начнется в этом эпидсезоне.

Ранее сообщалось, что Центр имени Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину, которая будет защищать от гриппа и коронавирусной инфекции одновременно.



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