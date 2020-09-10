 

ЕС продлил индивидуальные санкции против РФ по Украине

10.09.2020, 17:08, Новости дня

Евросоюз продлил до середины марта индивидуальные санкции против РФ по Украине, заявили в совете ЕС.

Информацию об этом передает ТАСС.

Индивидуальные санкции против россиян и украинцев, которых ЕС обвиняет в подрыве целостности и суверенитета Украины, ввели в марте 2014 года, с тех пор их регулярно продлевают. В последний раз санкции были продлены в марте 2020 года.



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