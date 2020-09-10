 

Мнение: Погулять и подышать – теперь только платно!

10.09.2020, 17:00, Разное


На днях Мишустин (премьер-министр РФ) подписал постановление о том, что вход в природные парки и заказники станет платным.

То есть уже в ближайшее время, чтобы попасть в большинство парков, придётся покупать билет.

В Москве, например, халявный вход отпадёт в Сокольниках, Кузьминках, Останкинском парке и других.

Что касается Питера, то там раскошелиться придётся на Елагин остров, Северное побережье Невской губы и другие.

Что самое интересное, верхней планки стоимости нет. Решать будут на местах, в регионах. А минималку установили в 59 руб. То есть совсем не платить нельзя.

Говорят, деньги хотят потратить «на поддержание и развитие туристической сферы».

Нет, ну если на развитие, тогда и на билет не жалко. Лишь бы не на новый дом какому-нибудь местному чиновнику.

Источник: Достало



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