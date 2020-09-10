Мнение: Погулять и подышать – теперь только платно!
10.09.2020, 17:00, Разное
На днях Мишустин (премьер-министр РФ) подписал постановление о том, что вход в природные парки и заказники станет платным.
То есть уже в ближайшее время, чтобы попасть в большинство парков, придётся покупать билет.
В Москве, например, халявный вход отпадёт в Сокольниках, Кузьминках, Останкинском парке и других.
Что касается Питера, то там раскошелиться придётся на Елагин остров, Северное побережье Невской губы и другие.
Что самое интересное, верхней планки стоимости нет. Решать будут на местах, в регионах. А минималку установили в 59 руб. То есть совсем не платить нельзя.
Говорят, деньги хотят потратить «на поддержание и развитие туристической сферы».
Нет, ну если на развитие, тогда и на билет не жалко. Лишь бы не на новый дом какому-нибудь местному чиновнику.
Источник: Достало
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет