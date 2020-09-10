 

Собака не дала приземлиться самолету в Пулково

10.09.2020, 16:48, Новости дня

В аэропорту Пулково собака выбежала на взлетно-посадочную полосу и помешала приземлиться самолету, летевшему из Москвы, сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы».

«В 8.41 самолет авиакомпании «Победа», летевший из московского аэропорта Внуково в Санкт-Петербург, при заходе на посадку ушел на второй круг. Причиной стало сообщение о нахождении в районе взлетно-посадочной полосы собаки», – уточнили в пресс-службе РИА «Новости».

Проверка не обнаружила животных на ВПП, после этого самолет совершил успешную посадку в 8.52 мск.

В декабре 2019 года сотрудница аэропорта Шереметьево отказалась пускать кота по кличке Виктор, путешествующего вместе с хозяином, на борт самолета. Вес питомца превышал допустимые для перевозки в салоне 8 кг.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Кравчук раскритиковал Порошенко за подписание Минских соглашений

09.09 / Пивовары выступили против маркировки пива в РФ из-за роста цен

26.08 / Бандерас вылечился от COVID-19

01.08 / Мнение: Родственная ненависть вышла на новый уровень

17.08 / Российские туроператоры зафиксировали снижение спроса на туры в Белоруссию

20.08 / Объяснение резкому уменьшению размеров лосося нашли на Аляске

07.08 / Су-35 сопроводили американский бомбардировщик над Охотским морем

03.07 / Украина выразила надежду на новый транш от ЕС

29.07 / Россия и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности

27.08 / Врио губернатора Иркутской области и глава РЖД обсудили восстановление лесного фонда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска