Собака не дала приземлиться самолету в Пулково

10.09.2020, 16:48, Новости дня

В аэропорту Пулково собака выбежала на взлетно-посадочную полосу и помешала приземлиться самолету, летевшему из Москвы, сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы».

«В 8.41 самолет авиакомпании «Победа», летевший из московского аэропорта Внуково в Санкт-Петербург, при заходе на посадку ушел на второй круг. Причиной стало сообщение о нахождении в районе взлетно-посадочной полосы собаки», – уточнили в пресс-службе РИА «Новости».

Проверка не обнаружила животных на ВПП, после этого самолет совершил успешную посадку в 8.52 мск.

В декабре 2019 года сотрудница аэропорта Шереметьево отказалась пускать кота по кличке Виктор, путешествующего вместе с хозяином, на борт самолета. Вес питомца превышал допустимые для перевозки в салоне 8 кг.