Раскрыто дело об убийстве балерины Большого театра

10.09.2020, 16:48, Новости дня

В Москве – спустя шесть лет следственных мероприятий – раскрыто дело об убийстве балерины Большого театра Ольги Деминой, которая пропала в 2014 году.

В качестве фигуранта по делу проходит житель Грузии, 37-летний Малхаз Джавоев. Мужчина состоял в отношениях с танцовщицей в 2012 году, передает «Комсомольская правда».

По данным следствия, Джавоев зарабатывал себе на жизнь поставкой девушек в эскорт-услуги и на вечеринки. Ольга танцевала на праздничных мероприятиях у обеспеченных клиентов. Во время их романтических отношений Малхаз успел жениться на грузинке, но продолжал поддерживать связь с балериной. Спустя некоторое время у нее появился другой ухажер – танцор Алексей Фетисов.

Как рассказала в интервью изданию мать исчезнувшей балерины, Джавоев заставил Ольгу, чтобы она уговорила жениха переписать на нее свою квартиру. После этого девушка рассталась с танцором и вернулась к Малхазу.

По словам матери девушки, Джавоев «крутил ею как хотел».

«Он всеми силами тянул из нее деньги, использовал», – поделилась мать танцовщицы.

Как установило следствие, Джавоев 18 августа 2014 года возил Ольгу в Воронеж, где она должна была выступить в одном из увеселительных заведений. По возвращении в Москву пара остановилась в съемной квартире. Находясь в этой квартире в ночь на 20 августа, Джавоев, предположительно, совершил нападение на Демину и убил ее, говорится в материалах уголовного дела.

Затем уроженец закавказской республики скрылся, и его объявили в международный розыск. Он находился на территории ФРГ под чужим именем, жил на пособие беженца. Джавоева идентифицировали по звонкам в Грузию и депортировали в Россию в 2018 году. Отмечается, что не под протокол подозреваемый в совершении преступления проговорился, что тело Деминой расчленил, растворил в серной кислоте, а после этого бросил останки в бочку. Сейчас следователи ищут место предполагаемого захоронения.