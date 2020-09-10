Фонд кино выделит 200 миллионов рублей на съемки художественного фильма про создание поисковой системы «Спутник»

10.09.2020, 16:37, Разное

О начале работы над картиной сообщил представитель Минкульта. Фильм будет снят в 2021 году при поддержке фонда кино. Государство планирует выделить 200 миллионов, 150 из которых на безвозвратной основе.

Картина будет называться «Sputnik. The Movie», а в роли режиссёра выступит Андрей Кравчук, известный по работе над «Адмиралом», «Викингом» и «Союзом спасения». В основу сюжета ляжет реальная история создания российского поискового сервиса «Спутник» и затронет период с 2011 г. — начало работы над «народной» поисковой системой, до 2020 г. — банкротства ООО «Спутник». Создатели обещают захватывающий байопик про жизнь и работу главного идеолога проекта, вице-президента «Ростелекома» Алексея Басова. Уже известно, что главного героя сыграет Александр Петров. Съёмки пройдут в Москве, Париже, Монте-Карло и на Сейшельских островах. Локации выбраны как самые значимые в контексте произошедших событий.

«Можно относиться к этой истории как угодно, но одно я могу сказать точно — никто не останется равнодушным. В картине будет всё, что нужно зрителю: закрученный сюжет, интриги, любовь, большие деньги и непростой выбор между совестью и выгодой. Кроме этого хочу отметить, что фильм будет отвечать всем требованиям американской киноакадемии для участия в номинации «Оскара» за лучший фильм», — заявил главный продюсер проекта Фёдор Бондарчук.

«Этой историей мы хотим донести до зрителя, что пусть не каждой мечте суждено сбыться, пусть иногда мир не готов к тебе такому какой ты есть на данный момент, пусть ты знаешь, что то, что ты делаешь никому не нужно, все равно делай! Потом будет поздно, нужно совершать поступки здесь и сейчас и пользоваться возможностями которое тебе дает Бог и государство»,— эмоционально высказался режиссёр картины Андрей Кравчук.