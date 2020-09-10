 

“Вся планета против”. Глюк’oZу осудили за подарки дочери

10.09.2020, 16:35, Новости дня

34-летняя российская певица Глюк’oZa показала в Instagram снимки, на которых запечатлена со своей младшей дочерью Верой в ее день рождения.

“Моему счастью сегодня исполнилось девять лет!” – написала она 8 сентября.

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Уже не в первый раз @nastya_marzipan приносит в наш дом под покровом ночи воздушное счастье * А моему счастью сегодня исполнилось 9 лет!

Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic) 8 Сен 2020 в 9:24 PDT

Подписчики обратли внимание на большое количество надувных шаров.

“Ребята, откажитесь от пластика.И этой надувной х…рни, вся планета против!!!” – заявила elena_vladi19.

“А потом все эти шарики в мусорник и на свалку – природу загрязнять”, – отметила mrfakani.

Глюк’оZа (настоящее имя – Наталья Ионова) родилась 7 июня 1986 года. 17 июня 2006 года Глюк’оZа вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова, совладельца нефтяной компании Ruspetro. У пары двое детей – 13-летняя Лидия и девятилетняя Вера.

Глюк’oZе запретили въезд в Украину до 2023 года, поскольку она нарушала украинское законодательство, неоднократно посещая аннексированный Крым.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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