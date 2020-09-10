 

Ермак удобен, как итальянские туфли: не приносит плохих новостей, не задает сложных вопросов, всегда мягкий и добрый – Богдан

10.09.2020, 16:35, Новости дня

Нынешний глава Офиса президента Украины Андрей Ермак погрузил Владимира Зеленского в информационную теплую ванну. Об этом в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону сказал предшественник Ермака на посту главы Офиса Андрей Богдан.

“Он [Ермак] удобен. Как сказал один мой товарищ, он удобен, как итальянские туфли. Он не приносит плохих новостей, он не задает сложных вопросов, он всегда мягкий, добрый и говорит хорошие слова. Вот этот эффект теплой ванны, когда все вокруг хорошо, потому что тебе говорят, что вокруг все хорошо”, – считает Богдан. 

Он подчеркнул, что взаимоотношения Зеленского и Ермака напоминают “взаимоотношения актера и продюсера”. На вопрос Гордона: “Почему Андрею Ермаку удалось тебя переиграть?” – Богдан ответил, что не считает своего преемника компетентным в вопросах государственной службы.

“Мне жалко этого человека [Ермака]. Потому что он вообще не понимает, где он и что с ним происходит. У человека опыта государственной службы ноль. У президента опыта государственной службы ноль – это нормально. Это гарант, это мерило справедливости. Он определяет, исходя из своих моральных принципов, что такое хорошо, а что такое плохо. А глава Офиса, Администрации или Секретариата – это менеджер, задача которого – чтобы все работало синхронно и по часикам, чтобы решения президента выполнялись в действительности. Ну, если он это делает – значит, у них все хорошо. Но он же этого не делает”, – резюмировал Богдан.

“Увольняя меня, Зеленский сказал: “Ты – как нелюбимая женщина”. Полный текст интервью Богдана Гордону

Юрист и экономист Андрей Богдан в мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента). В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В интервью “Украинской правде” президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

Юрист и кинопродюсер Андрей Ермак был помощником президента Украины с 21 мая 2019 года. Сначала он курировал международную политику, но со временем в сферу его ответственности перешли и другие вопросы. По данным “ВВС Україна”, он отвечал за переговоры с Россией по Донбассу и обмену пленными, а также готовил с украинской стороны нормандские переговоры в Париже в декабре 2019-го.

11 февраля 2020 года, сразу после увольнения Богдана, Зеленский назначил Ермака главой своего Офиса. Накануне назначения в эфире программы “Реальная политика с Евгением Киселевым” на телеканале “Украина 24”, Ермак утверждал, что у него нет и не было никакой конкуренции с Богданом.

“У нас нет никакой конкуренции, я пришел с президентом в команду, я работаю, непосредственно выполняя поручения президента. И я могу вам сказать, считаю это правильным и это моя позиция: у меня со всеми членами команды уважительные рабочие отношения”, – подчеркнул Ермак.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Цены на нефть изменились разнонаправленно на опасениях вокруг коронавируса

08.07 / VOAэкспресс 7 июля 2020

20.08 / Артемий Лебедев назвал монумент «Родина-мать» уродским

28.06 / Опубликовано видео Алибасова на коленях перед известным адвокатом

02.07 / ЦИК уточнил данные по явке на голосовании по Конституции

04.08 / Дегтярев представил нового замглавы правительства Хабаровского края по социальным вопросам

26.06 / Украина попросила ЕС и НАТО о помощи после наводнений

12.07 / Соловьев отреагировал на информацию о возможном иске от адвоката Ефремова

21.08 / Врачи оценили возможность транспортировки Алексея Навального

02.09 / Под Нижним Новгородом нашли простреленные человеческие черепа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска