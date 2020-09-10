Девушка написала заявление на предложившего раздеться на собеседовании работодателя

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10.09.2020, 16:31, Новости дня

Несовершеннолетняя девушка в Москве написала заявление в полицию после того, как ее попросили раздеться на собеседовании, сообщают СМИ.

Девушка пыталась устроиться на работу массажистом, однако на собеседовании 17-летней москвичке предложили раздеться, передает РЕН-ТВ.

Она сбежала с собеседования, после чего написала заявление в правоохранительные органы.

Официальных подтверждений этим данным пока нет.



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