Девушка написала заявление на предложившего раздеться на собеседовании работодателя
10.09.2020, 16:31, Новости дня
Несовершеннолетняя девушка в Москве написала заявление в полицию после того, как ее попросили раздеться на собеседовании, сообщают СМИ.
Девушка пыталась устроиться на работу массажистом, однако на собеседовании 17-летней москвичке предложили раздеться, передает РЕН-ТВ.
Она сбежала с собеседования, после чего написала заявление в правоохранительные органы.
Официальных подтверждений этим данным пока нет.
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