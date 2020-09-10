 

Белоногофф утвердили спортивное гражданство России

10.09.2020, 16:31, Новости дня

Международная федерация плавания (FINA) утвердила смену спортивного гражданства чемпиону Европы среди юниоров по плаванию Татьяне Белоногофф с британского на российское, информирует пресс-служба Всероссийской федерации плавания (ВФП).

«Ознакомившись с различными документами, предоставленными вашей федерацией, мы сообщаем, что FINA одобрила запрос о смене спортивного гражданства Татьяны Белоногофф  в плавании с британского спортивного гражданства на российское», – говорится на сайте ВФП.

Отмечается, что Белоногофф имеет право представлять Россию на международных соревнованиях с 10 сентября.

9 февраля президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что в данный момент «идет процесс по смене спортивного гражданства Белоногофф, документы находятся в работе».

Позже пресс-служба ВФП сообщила, что Белоногофф получила спортивное гражданство России.



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