 

Чиновника Минобороны арестовали по подозрению во взятке

10.09.2020, 16:31, Новости дня

В Москве задержан ведущий советник отдела департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Виталий Ликучев, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следователи задержали Ликучева в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере, с ним ведутся следственные действия», – сказал собеседник ТАСС.

Другие подробности дела источник не раскрыл.

В пресс-службе Басманного суда уточнили, что Ликучев арестован до 8 ноября.

В июне в Петербурге оперативники военной контрразведки и экономической полиции задержали руководителей отдела Госстройнадзора Минобороны по делу о создании ОПГ.



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