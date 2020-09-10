Чиновника Минобороны арестовали по подозрению во взятке
10.09.2020, 16:31, Новости дня
В Москве задержан ведущий советник отдела департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Виталий Ликучев, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Следователи задержали Ликучева в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере, с ним ведутся следственные действия», – сказал собеседник ТАСС.
Другие подробности дела источник не раскрыл.
В пресс-службе Басманного суда уточнили, что Ликучев арестован до 8 ноября.
В июне в Петербурге оперативники военной контрразведки и экономической полиции задержали руководителей отдела Госстройнадзора Минобороны по делу о создании ОПГ.
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