Российская блогерша погибла в ДТП в Китае

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10.09.2020, 16:23, Разное

Популярная российская блогерша Дарья Канова стала жертвой смертельной аварии в китайском Хайкоу. Вместе с ней погиб и ее возлюбленный Исаак.

Инцидент произошел еще 5 сентября, но широкую огласку получил лишь сейчас. Пара ехала на мотороллере, когда ее сбила попутная машина. Водитель автомобиля был пьян. В результате Дарья и Исаак скончались на месте происшествия от полученных травм еще до приезда врачей. Тело девушки вскоре будет доставлено в Россию для похорон, сообщает Ura.ru.



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