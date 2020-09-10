 

МАРКА №1 объявила о старте голосования для определения победителей конкурса

10.09.2020, 16:23, Разное

По традиции в сентябре на сайте www.narodnayamarka.ru , а также на сайтах партнерских
изданий и в социальных медиа будет опубликована анкета, заполнив которую, потребители смогут определить наиболее успешные и популярные марки товаров в различных категориях. Победителями конкурса будут признаны те марки, которые наберут наибольшее количество голосов.

В этом году голосование будет проходить по следующему графику:

Голосование в блоке “Услуги и сервис” – 14.09-20.09

Голосование в блоке “Непродовольственные товары” – 21.09-27.09

Голосование в блоке “Продовольственные товары” – 28.09-04.10

Голосование в блоке “Фармацевтические препараты” – 05.10.-11.10

Объявление лауреатов премии МАРКА №1 В РОССИИ 2020 – 30 октября.

Следите за анонсами, в которых будет опубликован список общенациональных изданий и
сайтов в сети Интернет, где можно будет отдать свой LIKE любимой марке.

Поставь LIKE любимой марке! Выиграй участие в ТВ-съемке новогоднего концерта.

Каждый LIKE ценен для нас. Это не просто премия – это частичка души каждого проголосовавшего за любимый бренд.

Ежегодная премия доверия потребителей “Марка №1 в России” существует с 1998 года и
представляет собой одну из самых значимых на отечественном рынке систем оценки известности брендов и уровня доверия к ним покупателей.

Организатором премии является новостной портал Anews.com.



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