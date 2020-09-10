В заброшенном доме в Кемеровской области нашли пятерых пропавших детей

10.09.2020, 16:08, Новости дня

В Кемеровской области пятерых пропавших детей нашли в заброшенном частном доме, информирует пресс-служба МВД по региону.

На сайте ведомства сообщается, что вечером 9 сентября в Новокузнецке пропали пять мальчиков в возрасте от 7 до 12 лет. Они все вместе ушли гулять и не вернулись.

На розыск несовершеннолетних были ориентированы патрульные наряды ППС, ГИБДД и Росгвардии, к поискам присоединились волонтеры. Детей нашли живыми и здоровыми рано утром в заброшенном частном доме. Школьники пояснили, что играли на улице до позднего вечера и решили не идти домой, опасаясь, что родители их накажут.

Родителей детей привлекли к административной ответственности.

Ранее спасатели на вертолете эвакуировали туристическую группу из 11 человек, включая восьмерых детей, которую искали в горах Сочи.