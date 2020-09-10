Путин вручил орден президенту РАН

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10.09.2020, 16:08, Новости дня

Президент Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени президента Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева.

«За большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Сергеева Александра Михайловича – президента федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук», – говорится в документе на официальном портале правовой информации.

Ранее российский лидер подписал указ о награждении орденами Александра Невского солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева и российского мультипликатора Леонида Шварцмана, говорится в указе главы государства.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством первой степени», был удостоен директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков. Уточняется, что орден вручен «за большой вклад в подготовку и проведение мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлд скиллс» в городе Казани в 2019 году».



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