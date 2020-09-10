Российские войска прибудут в Беларусь для участия в совместных учениях

10.09.2020, 16:00, Новости дня

Российские военные прибудут в Беларусь для проведения совместных ежегодных учений вблизи напряженной западной границы, в то время как президент Александр Лукашенко готовится к визиту в Москву на фоне незатихающих протестов у себя в стране.

Планируется, что учения «Славянское братство» начнутся в четверг и продлятся до вторника на следующей неделе на полигоне Брестский у границы Беларуси и Польши.

В этом году учения «Славянское братство» проходят на фоне массовых акций протеста в Беларуси в связи с утверждениями, что переизбрание Лукашенко на очередной срок было сфальсифицировано.

Представители Москвы заявляют, что необходимости вмешательства пока нет, но президент России Владимир Путин создал специальное подкрепление из сотрудников правоохранительных органов, которым поручено отреагировать в случае, если ситуация выйдет из–под контроля.

После выборов в Беларуси в начале августа главы двух государств часто разговаривали по телефону, и планировалось, что Лукашенко приедет в российскую столицу в начале следующей недели для дальнейших консультаций.