Сербия приостановила участие во всех международных военных учениях накануне маневров в Беларуси
10.09.2020, 16:00, Новости дня
Правительство Сербии решило приостановить участие во всех совместных международных военных учениях на полгода.
Решение было принято лишь за день до начала учений «Славянское братство – 2020», которые пройдут в Беларуси.
Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил в среду, что решение было принято в результате сильного давления со стороны ЕС, который требовал не отправлять войска в Беларусь, где происходят волнения после спорных августовских президентских выборов.
«ЕС попросил нас не участвовать в запланированных учениях под угрозой потери нашего европейского будущего», – заявил Вулин.
Кремль заявил в четверг, что с уважением относится к принятому Сербией решению.
Учения «Славянское братство – 2020» пройдут на полигоне вблизи Бреста. Планировалось, что в них примут участие военнослужащие Беларуси, России и Сербии.
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