Сербия приостановила участие во всех международных военных учениях накануне маневров в Беларуси

10.09.2020, 16:00, Новости дня

Правительство Сербии решило приостановить участие во всех совместных международных военных учениях на полгода.

Решение было принято лишь за день до начала учений «Славянское братство – 2020», которые пройдут в Беларуси.

Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил в среду, что решение было принято в результате сильного давления со стороны ЕС, который требовал не отправлять войска в Беларусь, где происходят волнения после спорных августовских президентских выборов.

«ЕС попросил нас не участвовать в запланированных учениях под угрозой потери нашего европейского будущего», – заявил Вулин.

Кремль заявил в четверг, что с уважением относится к принятому Сербией решению.

Учения «Славянское братство – 2020» пройдут на полигоне вблизи Бреста. Планировалось, что в них примут участие военнослужащие Беларуси, России и Сербии.