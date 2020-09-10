Светлана Бондарчук с мужем Сергеем Харченко, Елена Летучая и другие участники тура по Карелии

10.09.2020, 15:57, Разное

За три насыщенных дня путешественники преодолели более 600 км и познакомились с природой и историей Карельского перешейка. Участниками тура стали Светлана Бондарчук с мужем Сергеем Харченко, Виктория и Олег Шеляговы, Елена Летучая с мужем Юрием Анашенковым, Екатерина Андреева, Екатерина Шугаева и Ирина Оганова. Вечером 7 сентября торжественный старт путешествию был дан на ужине в ресторане Probka, а последние инструкции перед стартом участники получили 8 сентября – за классическим завтраком в Astoria Rocco Forte.

Светлана Бондарчук Елена Летучая с мужем Юрием Анашенковым Екатерина Андреева и Ирина Оганова Виктория ШеляговаЗатем участников ждала живописная дорога в сторону Сортавалы, которую еще называют “Воротами Карелии”. Первая остановка – у храма Андрея Первозванного, стоящего на островке на Вуоксе, после чего караван отправился к берегу Ладоги, где его уже ждал скоростной катер на остров Валаам – жемчужину Ладожского озера и всемирно известное место паломничества.

Елена Летучая с мужем Юрием Анашенковым, Светлана Бондарчук Виктория и Олег Шеляговы, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко Екатерина Андреева Участники тура Porsche Travel Experience Виктория Шелягова, Ирина Оганова, Светлана Бондарчук с мужем Сергеем Харченко Светлана Бондарчук с мужем Сергеем Харченко Елена Летучая Виктория Шелягова Екатерина Шугаева и Екатерина АндрееваСледующий день, 9 сентября, был полностью посвящен исследованию исторического мраморного каньона Рускеала – великолепного памятника скальной архитектуры и одного из самых удивительных природных парков России. Гости спустились в подземные пещеры и гроты, а Светлана Бондарчук даже прокатилась над озером на зип-лайне.

Уже вернувшись в Санкт-Петербург, гости обсуждали итоги трех насыщенных дней за неспешным вкусным ужином у разожженного камина в ресторане “Рыба на Даче”.

Елена Летучая с мужем Юрием Анашенковым Виктория и Олег Шеляговы, Екатерина Андреева, Елена Летучая Екатерина Андреева и Екатерина Шугаева Виктория Шелягова Участники Porsche Travel Experience Ужин в Санкт-Петербурге Светлана Бондарчук с мужем Сергеем Харченко Виктория и Олег Шеляговы