Скандалы: Как обокрали «русалку»

10.09.2020, 15:55, Разное

Тарзана обвинили в измене Наташе Королевой с двумя девушками

Телеграм-канал 112 сообщает о криминальной драме в семье певицы Наташи Королевой и танцовщика Сергея Глушко. По информации канала, жилище звездной пары обчистили воры, причем произошло это якобы при неких пикантных обстоятельствах. В сообщении говорится, что пока Королева была на отдыхе на юге, ее муж Тарзан остался дома, как и драгоценности певицы. Вернувшись, она обнаружила пропажу дорогого сердцу и кошельку имущества, утверждает канал. Тогда она «надавила на мужа, и тот признался».

Канал со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждает, что драгоценности на 5 млн рублей и деньги в размере 3 тысячи евро пропали после того, как «главный стриптизёр страны развлекался с двумя молоденькими мадемуазельками».

Сообщается, что потерпевшие подали заявление в полицию.

Сами артисты сообщения об ограблении и слухи о супружеской неверности пока не комментировали.