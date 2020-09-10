Мнение: И что мне делать?

10.09.2020, 15:40, Разное

Добрый вечер. Начну издалека. Когда-то мы с одной девушкой, ещё перед первым карантином, решили выступить с парным номером. Долго старательно репетировали, арендовали зал для подготовки танца и т.д. и т.п. И тут бах – его перенесли из-за карантина на март. А в марте девушка уже не могла из-за учёбы. Ладно, я придумал новый номер, бросил курить, чтобы голос не подвёл,сделал костюм, долго репетировал и уже пребывал в приятном ожидании, как вдруг бах – и все выступления из-за этого долбаного карантина перенесли на осень!:( В общем, теперь не знаю, как я вообще дожил до осени, но наконец-то нам сцену вроде вернули. Пару ролей спихнул нормально, пришло время самой сложной. Я бросил курить, мучился по вечерам после деревенской работы с костюмом и вокалом, потратил деньги на экипировку, репетировал каждый день и вот наконец ещё сегодня утром находился в приятном предвкушении и ожидании, что уже через неделю наконец-то выходить в этой роли на сцену… И тут, вейс мир, опять сообщают, что театр закрыли!!! “У меня на этих приматов не хватило матов”, потому что, ну реально, ведь не смешно уже! И вот скажите кто-нибудь, что мне теперь делать? Ждать снова не могу, потому что ждун во мне давно умер (они столько не живут, сколько я тогда ждал). И без сцены тоже не могу, убедился уже (вот сейчас, когда меня этой новостью “обрадовали”, такое чувство, будто в один миг смысл жизни утратил). И ещё, скажите кто-нибудь, когда наконец этот кретинский карантин-то закончится? Задолбало ведь уже зависеть от чужих милостей и жить, как чья-то левая нога захочет, ощущая себя каким-то крепостным актёром! Захотели – закрыли театр и вышвырнули нас всех на улицу, идите, мол, куда хотите, нас это не волнует, захотели – пообещали и не открыли… Вейс мир, ну сколько можно-то?! Тем более что в Кемерово эпидемии-то почти нет, так зачем же над людьми-то издеваться?!