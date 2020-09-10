Губернатор Ленобласти назвал социальные инвестиции наиболее эффективными

10.09.2020, 15:08, Новости дня

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в VI Форуме социальных работников: «От инвестиций в экономику к инвестициям в человека», который проходит в деревне Ванакюля в Кингисеппском районе на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Россонь».

Глава региона ответил на ряд актуальных для области вопросов, в частности о том, посильны ли для региона затраты на инвестиции в человека, передает «Online47».

«Мы должны понимать, что бюджет – это все то, что связано с экономическими процессами любого региона. И тот регион, который хочет развиваться, должен правильно распределять бюджетные инвестиции. Задача любого губернатора – а губернатор, на мой взгляд, это не политик, а директор или топ-менеджер региона – правильно сформировать доходную часть и исходя из этого правильно оформить расходную часть», – сказал Дрозденко.

При этом, по мнению главы региона, инвестиции в человека – это именно инвестиции, а не расходы, затраты или безвозвратные деньги.

«Потому что инвестиции в человека – это инвестиции в развитие региона. И это самые выгодные инвестиции. Почему, например, важны инвестиции в молодые семьи, в детей? Потому что это будущее региона. Если эта молодая семья будет понимать, что регион ее поддерживает на старте, в дальнейшем она все вернет – через подоходный налог, через прибавочную стоимость и т.д. Социальные инвестиции – одни из самых долгосрочных и эффективных», – сообщил губернатор.

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