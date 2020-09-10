Подозреваемого в убийстве «короля торговых палаток» задержали в Москве

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10.09.2020, 15:08, Новости дня

В Москве задержали подозреваемого в убийстве азербайджанского предпринимателя Анара Алиева, которого называли «королем торговых палаток», сообщают СМИ.

«Алиева на юге неофициально называли «королем торговых палаток», он владел десятками таких небольших точек в разных районах. Разумеется, одной из основных версий сразу стала версия, что убийство совершено из-за бизнеса», – сказал собеседник «Комсомольской правды».

По его словам, задержанный – житель Грузии, его поместили в СИЗО, предъявлены обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия.

По мнению следствия, наемника привлекли для убийства Алиева и других азербайджанских бизнесменов, которые отказывались платить этническим ОПГ, утверждает источник.

На юге Москвы несколько лет была крупная овощебаза, осенью 2013 года там прошли беспорядки из-за того, что азербайджанец убил жителя столицы. После этого начался конфликт, в итоге базу закрыли.

«Подавляющее большинство торговцев и владельцев торговых точек на овощебазе были уроженцами Азербайджана, поэтому вокруг нее в течение долгих лет сформировались этнические группировки, которые «крышевали» бизнесменов-земляков, получая с них дань. Когда базы не стало, криминал начал искать другие источники дохода и попытался прижать других азербайджанских бизнесменов, которые работали в округе. Среди них оказался и Анар Алиев», – отметил собеседник.

Напомним, Алиева убили в феврале 2018 года. СМИ сообщали, что нападение произошло в столичном районе Чертаново. Киллер выстрелил в мужчину, который выезжал на автомобиле Lexus с парковки возле дома.



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