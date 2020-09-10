Смартфон ZTE Axon 20 5G с подэкранной камерой получил низкое разрешение

10.09.2020, 14:53, Разное

На рынке смартфонов с возможностью работы в мобильных сетях пятого поколения появился новый аппарат от компании ZTE. Axon 20 5G с подэкранной камерой для селфи при этом получил низкое разрешение.

Как сообщают эксперты, разрешение фронтального объектива, спрятанного под дисплейной панелью, составляет всего 720 пикселей. Также известно, что производитель изменил в этой зоне расположение субпикселей. Ранее китайская корпорация сообщала, что ее новое устройство является первым в мире смартфоном с фронтальной камерой, расположенной под экраном. Сейчас в Сети появились снимки ZTE Axon 20 5G, демонстрирующие его внешний вид, а также некоторые особенности. Так, среди прочего заметны проблемы с качеством изображения в селфи-модуле.

Инсайдеры сообщают, что разрешение всего дисплея имеет достаточно высокий показатель в 2460 х 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD+. Однако в зоне подэкранной камеры оно составляет всего 720 точек, спасти положение производитель попытался за счет изменения позиции субпикселей. Такое решение позволяет увеличить количество пропускаемых сквозь экранную панель лучей, благодаря чему на селфи-датчик попадает больше света.

Остальные характеристики ZTE Axon 20 5G соответствуют актуальным запросам рынка. Покупатель может выбрать объем оперативной памяти из двух вариантов: в 6 и 8 гигабайт. Вместительность флэш-накопителя составляет 128 и 256 гигабайт. Ценник моделей при этом равен соответственно 322, 366 и 410 долларам. Уже сейчас компания принимает предварительные заказы на новинку. В магазины Китая аппарат поступит уже завтра.