 

Украина обеспокоилась «интеграцией» Белоруссии с Россией

10.09.2020, 14:48, Новости дня

Киев обеспокоен тем, что Белоруссия начала «интегрироваться» с Россией, сообщил посол Украины в республике Игорь Кизим.

«Сближение (Белоруссии и Россией) началось, и, я думаю, в ближайшее время состоится визит Лукашенко в Москву. Считаю, что будут стоять вопросы, в частности, интеграции. Если вчера Лукашенко заявил, что у них с Россией единая армия, о чем тут дальше говорить?», – сообщил Кизим в интервью «Громадское ТВ».

По его словам, Украину беспокоит тот факт, насколько далеко может зайти интеграция. 

Посол подчеркнул, что президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее давал Киеву гарантии, что белорусская граница будет мирной. 

«А вот как дальше будет развиваться ситуация на фоне сближения Белоруссии и РФ – это вызывает вопросы», – сказал он.

Ранее Лукашенко заявлял, что Минск готов продолжать интеграцию с Россией, но для начала нужно, чтобы заработали все институты в рамках Союзного государства. 

Кроме того, президент говорил, что Белоруссия вступит в войну в том случае, если страны Запада проявят агрессию по отношению к России. 

Напомним, президент РФ Владимир Путин сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ.



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