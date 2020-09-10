У экс-главы Марий Эл изъяли имущества на сумму 374 млн рублей

10.09.2020, 14:48, Новости дня

У бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова по требованию Генпрокуратуры изъяли в доход государства имущество на сумму свыше 374 млн рублей.

«Ленинским районным судом Ульяновска удовлетворен второй иск заместителя генпрокурора РФ о взыскании в государственную казну приобретенного коррупционным путем имущества бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова и других соответчиков», – цитирует ТАСС сообщение Генпрокуратуры.

Общая сумма обращенного в доход имущества составила 374,8 млн рублей.

В ноябре 2019 года сообщалось, что суд в Нижнем Новгороде изъял у Маркелова имущество на сумму 2,2 млрд рублей.

Маркелов был задержан в апреле 2017 года, через неделю после своей отставки. Имущество экс-главы республики арестовано судом. В декабре того же года в отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело о хранении боеприпасов.

В июне 2018 года СК сообщал, что завершены следственные действия по уголовному делу Леонида Маркелова, после чего обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами дела, в декабре 2018 года дело экс-главы республики направили в прокуратуру.