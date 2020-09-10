Первый портативный МРТ-сканер испытали на людях

10.09.2020, 14:45, Разное



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Ученые впервые испытали в реальной медицинской практике портативный МРТ-сканер. Об обещающих результатах исследования они рассказали в JAMA Neurology. Новое устройство, которое применялось непосредственно у постели больного, помогло быстро и эффективно диагностировать повреждения в головном мозге.

Зачем нужен портативный МРТ-сканер

Магнитно-резонансная томография (МРТ) – важнейший инструмент оценки тяжести повреждений головного мозга. Обычные МРТ-сканеры используют мощные магнитные поля, которые требуют строгих мер безопасности, ограничения доступа людей. Поэтому эти аппараты не мобильны, что ограничивает возможности быстрого мониторинга состояния пациентов в приемных отделениях и в реанимации. Разработка сканера, который использует менее мощное поле, позволило оперативно делать качественные снимки головного мозга вне рентгенологического отделения.

Новый сканер

Впервые новый МРТ-сканер был продемонстрирован в прошлом году. Производитель заявлял, что устройство в 20 раз дешевле обычного сканера, потребляет в 35 раз меньше энергии и в 10 раз легче, чем стандартное устройство.

Магнитные поля, которые использует сканер, позволяют применять его в обычном отделении, где находится пациент. Дополнительные меры безопасности для этого, согласно заявлению ученых, не требуются. Питание сканер может получать из обычной розетки.

Что показало исследование

Ученые из Йельского университета проверили эффективность нового устройства на 30 пациентах неврологической реанимации. МРТ-снимки помогли диагностировать различные нарушения в головном мозге (опухоли, очаги инсульта) у 29 человек.

Исследование позволило оценить влияние COVID-19 на головной мозг у 20 пациентов реанимации, которых было невозможно отправить на обычную томографию. У восьми из них были обнаружены острые неврологические отклонения, связанные с инфекцией.

Авторы исследования сообщают, что перед запуском томографа в массовое производства, нужно провести больше исследований, в том числе, непосредственно сравнить эго эффективность со стандартным МРТ-сканером. В то же время, новый прибор не должен стать полной заменой старым, указывает производитель. Ожидается, что он станет отдельным дополнительным инструментом диагностики.