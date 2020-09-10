 

Suzuki смогла вернуть Jimny в Европу

10.09.2020, 14:40, Новости дня

Несколько ранее объявляли об уходе японского внедорожника Suzuki Jimny с рынка Европы.

Предполагалось, что модель окончательно покинет страны к концу лета. Вместе с тем в дальнейшем здесь все же сохранят одну из модификаций в виде фургона. В свою очередь, производителем ранее указано, что причина ухода с рынка состоит в ужесточенных экологических нормах, из-за которых не представляется возможным возобновить продажи.

В свою очередь, под капотом фургона на базе Suzuki Jimny применен 1,5-литровый двигатель, мощность которого равна 102 л.с. Кроме того, теперь модель имеет только передний ряд кресел. В данной модификации Suzuki Jimny продолжат поставлять на европейский рынок с учетом обновленных требований.



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