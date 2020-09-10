 

Suzuki обновила хетчбэк Swift для Великобритании

10.09.2020, 14:40, Новости дня

Японская компания Suzuki объявила о существенном улучшении модели Suzuki Swift, которая появится на рынке Великобритании.

Вместе с тем автомобиль в актуальной модификации поступил в свободную пролажу в 2017 году, тогда как теперь новинка получит улучшенную решетку радиатора и светодиодную головную оптику. Вместе с тем отличия Suzuki Swift состоят в стиле задних фонарей. В стандартной версии модель имеет камеру заднего вида, кожаный руль, а также кондиционер.

В топовой комплектации разработчики предусмотрели климат-контроль, бесключевой доступ в салон, а также продвинутые опции безопасности. Из технических данных указано применение 1,2-литрового двигателя на 83 л.с. мощности.



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