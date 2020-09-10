 

Трамп раскрыл существование предположительно секретной системы ядерного оружия

10.09.2020, 14:36, Новости дня

Президент США Дональд Трамп раскрыл существование предположительно секретной системы ядерного оружия в интервью Бобу Вудворду.

Об этом свидетельствуют выдержки из новой книги ветерана американской журналистики.

Трамп говорил об этом оружии, рассуждая о том, насколько близко США и Северная Корея подошли к ядерной войне в 2017 году, утверждается в отрывках из книги «Ярость» (Rage), опубликованных газетой Washington Post, где Вудворд является помощником редактора.

«Я создал систему ядерного оружия, которой никогда ни у кого не было в этой стране. У нас есть такие вещи, которые вы не видели и о которых не слышали», – заявил Трамп Вудворду, согласно Washington Post.

«У нас есть вещи, о которых никогда не слышали [президент России Владимир] Путин и [председатель КНР] Си [Цзиньпин], – добавил Трамп. – То, что у нас есть, это невероятно».

Согласно Washington Post, в книге Вудворда говорится, что неназванные источники, не вдаваясь в детали, позднее подтвердили существование новой системы вооружений, но были удивлены при этом, что Трамп сообщил о ней.

Содиректор программы по ядерной политике Фонда Карнеги за международный мир Джеймс Эктон, предположил, что Трамп имел в виду спорную ядерную боеголовку малой мощности, запускаемую с подводных лодок, о существовании которой известно, хотя детали остаются засекреченными.



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