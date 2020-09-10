 

Генерал США призвал Латинскую Америку к осторожности в сделках с Россией и Китаем

10.09.2020, 14:36, Новости дня

Непрозрачные политические и коммерческие соглашения России и Китая со странами Латинской Америки и Карибского бассейна грозят дестабилизацией Западного полушария, если эти страны не будут проявлять осмотрительность.

Об этом заявил заместитель главы Южного командования вооруженными силами США.

Генерал-лейтенант ВВС США Майкл Плен, выступая перед виртуальной аудиторией на ежегодной конференции издания Defense News, заявил, что растущее участие России и Китая в делах региона может иметь негативные последствия. Он даже сравнил их поведение с поведением транснациональных преступных организаций, с которыми Южному командованию приходится регулярно бороться.

«Я хотел бы подчеркнуть, что Соединенные Штаты Америки извлекают огромную выгоду в плане безопасности от мирного, стабильного и безопасного Западного полушария, – сказал Плен. – Но если говорить о конкуренции великих держав, то Китай и Россия не ценят того, что ценят наши западные демократии. Они не дорожат теми принципами, которыми дорожим мы, и которые мы неуклонно защищаем с нашими партнерами».

«Они, Китай и Россия, процветают так же, как и транснациональные преступные организации – на непрозрачных политических и деловых решениях. И они используют это в своих интересах», – продолжил замглавы командования.

Он не стал вдаваться в детали.

Россия поддерживает давние связи с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа. В 2018 году Россия наделала шума, когда два бомбардировщика Ту-160 прилетели в Венесуэлу в разгар политических потрясений в этой стране. Что касается Китая, то в рамках своей инициативы «Пояс и путь» он стремится инвестировать в региональные проекты. Председатель КНР Си Цзиньпин поставил цель довести объем инвестиций в инфраструктурные проекты до 250 миллиардов долларов.



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