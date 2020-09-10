Сын Анастасии Заворотнюк продемонстрировал музыкальный талант

10.09.2020, 14:35, Разное

Несколько часов назад сын Анастасии Заворотнюк – 20-летний Майкл – опубликовал на личной странице в Instagram несколько видео, на которых он играет на гитаре. Причем Майкл представил импровизацию на тему Дикого Запада: аккорды прерывались его рассказами, главным героем которых стал Джонни Депп. Подписчики талант и креативность молодого человека оценили высоко, сопроводив пост множеством восторженных комментариев.

Майкуша очень интересная личность, я горжусь тем, что он мой брат. У него очень философский склад ума, даже когда он был маленький, мы всегда ему пророчили “ну ты точно будешь либо философ, либо психолог”. Он умел примирить нас, находил нужные слова, рассуждал очень грамотно. Он очень чуткий, с очень тонкой душой. Очень болезненно воспринимает жизнь, а она порой наносит нам сильные потрясения. И тогда уже мне хочется его защитить от этих ударов судьбы. Он очень любит музыку, сам ее пишет, прекрасно играет на гитаре и сочиняет удивительные стихотворения, – рассказывала о Майкле в Instagram его сестра Анна.

Анна и Майкл

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Публикация от @mike_zavorotnyuk9 Сен 2020 в 9:06 PDT

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Публикация от @mike_zavorotnyuk9 Сен 2020 в 9:12 PDT

Майкл родился в браке Анастасии с бизнесменом Дмитрием Стрюковым – в июле 2000 года в США. В интервью нашему журналу в прошлом году Анастасия рассказывала, что Майкл решил не идти по ее актерским стопам, выбрав другую специальность, и “виной” тому сериал “Моя прекрасная няня”.

Майкл довольно быстро понял, что хочет быть юристом. На самом деле это 15-летняя история популярности сериала “Моя прекрасная няня” сняла флер привлекательности с актерской профессии. Бедные Аня и Майкл, они были совсем еще детьми, и такая нагрузка легла на их плечи!

В итоге, Майкл поступил на юридический факультет в МГИМО, а в свободное от учебы время играет на гитаре. Кроме того, именно Майкл подтолкнул Анастасию к решению родить еще одного ребенка – напомним, в 2018 году у них с Петром Чернышевым родилась дочь Мила.

Был такой момент, два с половиной года назад: мой взрослый сын Майкл вызвал меня на разговор. Сейчас он студент МГИМО, а тогда только уезжал учиться в Швейцарию. Начал издалека и вдруг неожиданно спросил: “Вы думаете рожать или нет?” Я была обескуражена: даже не представляла, что он решится со мной так прямо говорить, у нас не принято было обсуждать эту тему. А он сказал: “Если ты не понимаешь, я сейчас тебе должен объяснить. Аня в Нью-Йорке, я уезжаю, тебе будет плохо, ты будешь одна”. Я, конечно, возразила: “Я буду не одна, я буду с Петей!” И он сказал очень взрослую вещь: “Ты, может, до конца не понимаешь, как привязана к нам. Кроме того, подумай о Пете! Петя о нас заботится и очень любит, но ему же нужен ребенок!”

Анастасия Заворотнюк, Майкл, Мила, Петр Чернышев, АннаКак известно, сейчас семья Анастасии Заворотнюк переживает тяжелые времена. Осенью прошлого года ряд СМИ сообщили, что у актрисы диагностировали глиобластому – наиболее частую и наиболее агрессивную форму опухоли мозга. Официальных подтверждений диагнозу нет до сих пор: родственники актрисы не дают комментариев, и лишь изредка в официальном аккаунте Instagram Анастасии появляются опровержения всем слухам и домыслам.