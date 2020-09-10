Скандалы: Крах «молдавского ландромата»

10.09.2020, 14:30, Разное

Как маленькая Молдавия сумела перекачать из России 500 миллиардов рублей

МВД РФ завершило расследование дела о выводе из России более 500 млрд рублей (6,7 млрд долларов) международным преступным сообществом. Кроме российских участников там были латвийские и европейские банки, а работало всё по «молдавской схеме». Молдаване помогли российским бизнесменам очистить краденые миллиарды, неплохо на этом заработали и попутно обокрали и свою страну. Многие называют схему крупнейшей в мире аферой по выводу денег за рубеж.

Российское и молдавское следствие

Впервые о крупной махинации стало известно в апреле 2014 года, когда «Новая газета» и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выпустили ряд статей о невероятно хитроумном плане по отмыванию денег и перебросе их за пределы России. В этот самый момент Молдавия обнаружила, что из её банковской системы тоже исчезло около миллиарда долларов.

В России хотят найти деньги и уже наказывают нечестных бизнесменов, а в Молдавии схема до сих пор лишь политический козырь и оружие против власть имущих конкурентов. Если бы не расследование российских журналистов, в Молдавии, возможно, так и не обратили бы внимание на отсутствие миллиарда долларов. Тогдашнее руководство страны, с разрешения которого шестерёнки «молдавской схемы» закрутились, тщательно прятали концы. Руководили страной именно те, кто в схеме участвовал и получил немалую выгоду.

В январе 2015 года Национальный банк Молдавии нанял частную американскую аудиторскую компанию Kroll Inc., чтобы провести расследование мошенничества. «Где миллиард?» – кричала вся страна, и независимый аудит был лёгким решением. Всё молдавское следствие основывается на двух отчётах Kroll и Kroll-2, которые были слиты в Сеть, хотя и с купюрами. Сейчас мы знаем имена, которые тогда не опубличили.

Следствие в России и в Молдавии выявило трёх главных героев «ландромата». Первый – Владимир Плахотнюк, на тот момент фактический лидер Демократической партии Молдавии (ДПМ) и самопровозглашённый хозяин маленькой республики просто потому, что подмял под себя партию, своих людей и всё, что работало в стране. Теперь он беглец, предположительно обосновавшийся в США, но точное местонахождение неизвестно. ДПМ в 2010 году прорвалась в молдавский парламент, и «молдавская схема» начала работать.

Второй – бизнесмен Вячеслав Платон, который курировал молдавские банки, затянутые в схему. Главный банк в этой схеме возглавляла его сестра Елена Платон. Говорят, что именно Платон придумал способ заработать на отмывании денег и пришёл с идеей к Плахотнюку. Недюжинный ум и свойский характер Платона помогли развить «ландромат», но не уберегли от гнева всемогущего в границах Молдавии Плахотнюка. Кстати, Плахотнюк за эту же «кражу века» посадил не только Вячеслава Платона, но и своего политического конкурента – бывшего премьер-министра и лидера Либерал-демократической партии Влада Филата.

Третий фигурант российского следствия – Ренато Усатый, лидер региональной «Нашей партии», он всё ещё мэр второго по численности молдавского города Бельцы, но в политической жизни страны участвует через соцсети, так как часто неизвестно, где он находится. Он прятался от молдавских властей в Москве, а теперь от российских, потому что он заочно арестован и находится в международном розыске, как и Платон с Плахотнюком.

Есть ещё один важный фигурант в этой «стирке» – молдавский бизнесмен Илан Шор, больше известный в России как «муж певицы Жасмин». Нынче он тоже беглый олигарх, только обосновался по своему второму паспорту – в Израиле. Его причастность к этому делу в России пока расследуется, а Молдавия уже объявила бизнесмена в розыск. Портреты Шора висят под словами «Их ищет полиция» во всех молдавских участках.

Российское следствие установило, что с июня 2013 до конца 2014 года Вячеслав Платон, Влад Плахотнюк и российский бизнесмен Александр Коркин выводили деньги из России через Молдавию. По версии следствия, на разных этапах к «молдавской схеме» присоединились Ренато Усатый, а также владельцы российских банков Александр Григорьев и Олег Кузьмин.

Как работала схема

На бумаге оформлялся фиктивный договор займа между двумя иностранными компаниями-пустышками, которые контролировались отмывателями денег. «Пустышки» на деле никаких денег заёмщику не перечисляли. Поручителями выступала российская компания и обязательно гражданин Молдавии. Очень быстро выяснялось, что одна из сторон договора не может расплатиться по долгу, и «кредитор» выставлял требования к поручителю. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдавии, дело сразу передавалось в молдавский суд.

В Молдавии «свой судья» оперативно выдавал официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Суд назначал купленного заранее пристава, который открывал счёт в молдавском банке. Туда-то российская компания и переводила деньги, погасив несуществующий долг.

Вот так при помощи фиктивных документов валютного контроля участники обеспечивали ежедневный перевод сотен миллионов долларов и евро на банковские счета в молдавских банках.

Фирм-пустышек было много. В отчёте Kroll-2 указано больше 80 фамилий, в основном граждан Молдавии, которые участвовали в открытии «послушных» фирм. Американская аудиторская компания даже названия фирм указала. Все фигуранты дела заработали себе на этой схеме целые состояния. Кстати, многие в списке – известные в Молдавии личности, когда-то уважаемые люди вроде известных журналистов и руководителей СМИ. Им пока не предъявлены обвинения, потому что важнее разобраться с верхушкой. Рядовые фигуранты, за которых в Молдавии пока никто не взялся, надеются, что о них скоро совсем забудут. Некоторые даже распространяют слухи о своей безвременной кончине.

Откуда деньги

Большая часть прошедших через «ландромат» российских денег была похищена при исполнении госконтрактов для «Газпрома» и РЖД. Обвинение в окончательной редакции предъявлено бывшим теневому владельцу банка «Западный» и «Русского земельного банка» (РЗБ) Александру Григорьеву, совладельцу банка «Европейский экспресс» Олегу Кузьмину, акционеру Victoriabank (Молдавия) Александру Коркину, топ-менеджеру Moldindconbank (Молдавия) Елене Платон, топ-менеджеру РЗБ Венере Шариповой, а также юристам Ринату Юсупову, Алексею Соболеву и Льву Пахомову. Им инкриминируются создание организованного преступного сообщества и совершение валютных операций по переводу денежных средств за границу с использованием подложных документов (ст. 210 и 193.1 УК РФ).

А вот молдавское расследование «кражи века» развивается медленно, несмотря на то, что два фигуранта «ландромата» – Вячеслав Платон и Влад Филат – уже успели посидеть за решёткой и даже освободиться по УДО. Кстати, Платон во всех интервью говорит, что бенефициаром схемы по отмыванию денег был Плахотнюк, а Филат называет имя Илана Шора.

Надо отметить, что тесное сотрудничество Плахотнюка с российскими участниками «ландромата» проходило на фоне острой борьбы самого Влада Плахотнюка со всем русским в Молдавии. Самая банальная русофобия с пугалками про русские танки, подкармливанием унионистов, озабоченных объединением Молдавии с Румынией, сокращением русских школ и аннулированием закона о статусе русского языка как языка межнационального общения.

Заочно арестованные Плахотнюк, Платон и Усатый, возможно, так и будут скрываться от системы правосудия. Но сейчас точно известно, что Елена Платон, а также господа Кузьмин, Григорьев и Юсупов свою вину признали полностью и дали следствию развёрнутые показания обо всех участниках и руководителях международного преступного сообщества и задействованных в схеме российских и иностранных кредитных организациях.

В это время генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло сетует, что следствие «кражи миллиарда» сталкивается с большими трудностями, и коррумпированная система, ранее работавшая на сокрытие деталей этого громкого дела, и сегодня продолжает свой «праведный» труд.

Владислав Анненский