Мнение: “Где мера прощения?”

10.09.2020, 14:20, Разное

Заметил, в интернете хватает идиотов, которые защищают всякие человеческие отбросы. Даже того урода, например, который вышел по УДО и девочку девятилетнюю изнасиловал и убил. Местное население хотело с ним покончить, так эти больные (ну не могу я тех, кто таких ублюдков защищает, здоровыми считать) начали возмущаться – кококо, да как же можно, да это же не гуманно, да мы же не звери, ля-ля-ля, тополя! И в комментах к моему посту о самообороне то же самое начали повторять – что убивать никого нельзя, а если ты вдруг случайно убил, защищая своего ребёнка, или вообще преступник сам потом сдох, как тот насквозь проколотый нарик после нападения на квартиру Ганчара, то всё, ты уже страшный злодей хуже некуда и аццкий убийца и тебя надо срочно сжечь на костре или хотя бы просто изолировать от общества, ибо нет тебе больше прощения и места среди людей! Это С НИМИ надо гуманно и мстить им нельзя, а с тобой нельзя, ибо ты совершил куда худшее преступление – защитил семью! И вот у Солженицына есть хороший вопрос на эту тему – “Где мера прощения”? И мне самому стало интересно – так где же? Где та грань, за которой уже всё же нельзя прощать хотя бы потому, что элементарно совесть не позволит? Ну, ту жертву аборта, которая девочку изнасиловала и убила, я так понял, трогать нельзя (интересно, а эти защитнечки не пробовали такое её родителям сказать?). Но ведь бывают и куда худшие монстры. Например, был урод, который не просто насиловал детей, а, прошу прощения за подробности, вытаскивал из них, живых причём, ещё живых, внутренности и ел, говорят (правда, насчёт последнего точно неизвестно). И вот скажите, гуманисты хреновы, а ВОТ ЭТО тоже трогать нельзя? Или его-то уж хотя бы наконец таки можно? И почему никто из вас не может ответить на один-единственный банальный вопрос – а если бы это был ВАШ ребёнок, вы бы тоже не стали его защищать всеми доступными способами и тоже бы не считали, что за его изнасилование ублюдок должен страдать?

А хотя о чём это я, ведь знаю же, что не стали бы, не для того же вы взращивали в себе гуманизм. У меня вот был случай, когда на меня наехал гопник, а я увидел у помойки здоровенную железную ручку от какой-то большой двери и схватил её, намереваясь проломить ему башку, если только сунется. Но вы, конечно, так бы не сделали, если бы увидели, что насилуют вашего ребёнка. Ручка? Да вы что, она же голову проломит, а убивать ни в коему случае никого нельзя, даже мразь, которая у меня на глазах над моим отпрыском издевается! Вон та деревянная доска? Тоже нельзя, вдруг она с гвоздём и проткнёт бедненькому насильничку сонную артерию! Броситься этого урода душить? Ни в коем случае, ведь эдак же можно уподобиться той величайшей злодейке всех времён и народов, которая задушила насильника вместо того, чтобы расслабиться и получать удовольствие! В общем, ваш ребёнок плачет, орёт и взывает к вам о помощи, а вы стоите в это время и размышляете. Ведь на ребёнка-то на самом деле по фигу, главное – гуманность лишний раз проявить и не навредить его насильнику, верно?

А ещё я хоть узнал наконец-то, откуда всё-таки берутся такие аномальные явления, как мать Пичушкина. Ведь от “Они же сами виноваты, превышающие пределы самообороны, убивать никого нельзя и к насильникам надо относиться гуманно” до “Они же сами виноваты, провоцирующие моего Сашеньку (серьёзно, она так и сказала, я ни в одном слове не вру), отпустите его, вон в обществе говорят, что к насильникам надо относиться гуманно” один шаг, разве нет?