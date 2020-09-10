Мнение: Ну что, обратно в клетки?

10.09.2020, 14:18, Разное

Начиная чуть ли не с июля среди “знающих людей” ходят слухи, что “с 20 сентября – всех обратно в карантин, причем – еще более жесткий”. Знакомые учителя мне рассказывали, что якобы кто-то где-то даже видел некий соответствующий приказ, где фигурировала та же дата и всеобщий перевод на дистанционное обучение.

При этом власти эти упорно циркулирующие слухи бестрепетно и регулярно опровергали. Особенно старался Собянин, который вообще волшебным образом после 15 июня буквально как бы перекинулся в воздухе из Савла в Павла – из свирепого гонителя всех свободно перемещающихся граждан в почти ковид-диссидента, в ответ на любые упоминания об “эпидемии” только лениво машущего рукой – “какая ерунда, оставьте эти бредни!” Последний раз в августе Собянин вообще чуть ли не хохотал в лицо корреспондентам, отвечая про “новый карантин”, и это – смеющийся робот Собянин – уже само по себе выглядело тревожно и пугающе.

И вот – под эти темные ползущие слухи снизу, под хиханьки и хаханьки сверху – незаметно, но неуклонно пошло новое нагнетание. Внезапно начали накручивать “ковидный счетчик” в обратную сторону – аккурат с первой декады сентября. То у них “количество зараженных” в России в день упало ниже 5000 – а то вдруг непонятным образом развернулось, начало вдруг расти (после непрерывного падения с мая, с объявления “голосования по поправкам”) – снова пробило рубеж “5000”, но уже снизу – и продолжает расти!

Здесь надо учитывать абсолютно рукотворный характер всей этой “ковидной статистики”. “Течет вода Кубань-реки Куда велят большевики”. Само понятие “зараженных” (не заболевших!) – абсолютно пустое и ничего по сути не означающее, у них ведь “половина болеет бессимптомно”, то есть ковидный от нековидного не отличается вообще ничем. Рисуй, словом, любые цифры, почти как на “голосовании” – бумага все стерпит. Идеальный, конечно, инструмент придуман, за “бессимптомность” – отдельная пятерка креативщикам.

При этом еще и нельзя не отметить, что во всеобщем ковид-концлагере, в который незаметно превратился мир, Россия неожиданно оказалась едва ли не самым веселым бараком, с самыми легкими условиями содержания. Тех же европейцев, судя по долетающим оттуда редким стонам, дрессируют – пока – куда более свирепо. Там, например, в порядке вещей требовать ношения масок даже на улице (!), а всеобщая страсть европейцев к доносительству и порядку оборачивается жуткой стороной: приятель, живущий в Испании, возвращался туда из России и жаловался, что в аэропорту и в полете ему пришлось постоянно сидеть не просто в маске, но в маске “по полной программе”, так как едва он делал попытки высунуть хотя бы нос, он тут же получал злобные замечания…от соседей! “Cover your nose, please!!” После российской вольницы, жаловался он, было реальное чувство, что возвращается в тюрьму – причем в Испании (где полицейские на его глазах отлавливают мальчишек на самокатах и выписывают им штрафы по 100 евро за маску… спущенную на подбородок!) это чувство только усилилось.

Так вопрос – долго ли нам оставаться самым веселым бараком? По идее, ровно никаких больше причин держать российское стадо на свободном выгуле у властей не осталось. “Голосование” успешно нарисовали как надо, картинку всеобщего одобрямса дали, все схавали в лучшем виде; 13 сентября пройдут очередные региональные выборы – и, собственно, всё, пора по стойлам. Народ ведь обнаглел – прививаться отказывается. Не верит, понимаешь, в чудодейственность вакцины. А если его еще месяц-другой подержать в карантине, да объявить, что право на свободный выход из квартиры получат только “привитые”?! Небось, вприпрыжку побегут, по Агнии Барто: “Ну подумаешь, укол – укололся и пошел”! Особенно если режим заточения сделать построже, с этаким всеобщим “комендантским часом”. Лукашенко ведь показал, что с народом церемониться незачем: если обработать всех как следует дубинками, народ разве что фотками своих синюшных задов свой интернет забьет, и больше ничего неприятного не случится. Зато все будут как шелковые.

Иначе трудно объяснить, зачем вдруг нам стали рисовать “динамику роста”, а также постоянно забивают эфир россказнями про “вторую волну”. Выглядит все точно так, как у плохого сериала, где автор нарочито “создает кульминацию” на пустом месте. Тут очень похоже, что “кульминацию” подгоняют к тому самому “20 сентября” – дате сто раз опровергнутой из высоких кабинетов, и оттого еще более зловещей.

Так что cover your noses, сограждане. Подготовка “второй волны” входит, похоже, в решающую фазу. А то как-то даже неприлично – весь мир, включая ведущие страны Запада – США и Западную Европу – изнемогает в борьбе со страшным ковидом, ходит поголовно в масках – а мы как-то отстаем, проявляем преступное легкомыслие. Надо поднажать.